الاتحاد الأوروبي يدعم مكتب المبعوث التكنولوجي للأمين العام للأمم المتحدة بمليون يورو

فاطمة شوقى

خصص الاتحاد الأوروبي مليون يورو لدعم عمل المبعوث التكنولوجي للأمين العام للأمم المتحدة خلال العامين المقبلين؛ مما يساهم في تمويل عمل المكتب وكذلك أنشطة التواصل التى يقوم بها المبعوث.

وذكر بيان على موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني اليوم ، الجمعة، أنه سيتم ذلك بموجب اتفاقية تعاون موقعة بين المفوضية وبين مكتب المبعوث التكنولوجى.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بدعم مبعوث الأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا في تنفيذ الجوانب الرقمية لـ "جدول أعمالنا المشترك" للأمين العام للأمم المتحدة، بحسب البيان.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساهمة في الإنترنت المفتوح وفي التحول الرقمي العالمي القائم على أسس راسخة في حقوق الإنسان والحريات.. وكل هذا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وهذا هو جوهر طموحنا الرقمي وجوهر اتفاقية التعاون التي وقعناها مع الأمم المتحدة، إنني أتطلع إلى العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد للتكنولوجيا لضمان استفادة المزيد من الأشخاص من التحول الرقمي".

ويهدف مكتب المبعوث المعني بالتكنولوجيا إلى لعب دور دعوي في النقاش العالمي حول التحولات الرقمية والمساعدة في تقدم التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الإنترنت المفتوح وحقوق الإنسان كأركان أساسية للرقمنة.

ويدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى جهد عالمي لأصحاب المصلحة لسد الفجوات الرقمية في جميع أنحاء العالم، وحث على أن توفير إنترنت مجاني ومفتوح وآمن وغير مجزأ المدعوم باهتمام بحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم التحول الرقمي ودعم الحق في الخصوصية وحرية التعبير وحماية البيانات والتصدي للمراقبة التعسفية والجماعية أثناء مكافحة عمليات إغلاق الإنترنت والرقابة على الإنترنت وخطاب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والجرائم الإلكترونية.