الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافى الرئيسى بمسجد الإمام الحسين غدا

كتب على عبد الرحمن

تطلق وزارة الأوقاف، أسبوعها الثقافي الرئيسي من مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة يوم السبت 22 أكتوبر الجارى، وأوضحت الوزارة أنه من المقرر عقد الأسبوع الثقافي بعد العشاء يوميًّا من السبت إلى الأربعاء، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

وقالت الوزارة، إن عدد من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذى يلبى رغبة كافة شرائح المجتمع فى الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.