الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة "السلام مع النفس والمجتمع والبيئة"

كتب على عبد الرحمن

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان "السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبتين عن 10 دقائق.

يأتى ذلك ضمن مبادرة " حق الوطن "، التى أطلقتها وزارة الأوقاف، فى جميع مساجد مصر، بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة شهر كامل، فيما تنطلق 6 قوافل دعوية للواعظات يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة العصر إلى محافظة الجيزة، حيث تهدف هذه القوافل إلى تعزيز ثقافة حق الوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "حق الوطن"، إلى عدد من اللغات الأجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن ترجمة خطبة الجمعة يأتى فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.