الأجهزة الأمنية تضبط 20 الف قضية بحملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية خلال الــ 24 ساعة الماضية، عدة حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية ، حيث تمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2080) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

ضبط (12695) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

ضبط (173) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات

ضبط (73) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.