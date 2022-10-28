اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:37 م
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افتتاح مسجد المصطفى بقرية دلاص فى بنى سويف بتكلفة 2 مليون جنيه

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:53 م
افتتاح مسجد المصطفى بقرية دلاص فى بنى سويف بتكلفة 2 مليون جنيه افتتاح مسجد المصطفى بقرية دلاص فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، لافتتاح مسجد المصطفى بقرية دلاص، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 200 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" ، وذلك في حضور علي يوسف رئيس الوحدة المحلية ، ومدير إدارة المساجد بأوقاف ناصر ورئيس قرية دلاص، حيث ألقى خطبة الجمعة الشيخ رجب حسين  مدير إدارة الأوقاف، والتي تناولت موضوع"حق الوطن".

 


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