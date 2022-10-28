استمرار توريد محصول القطن فى الشرقية

الشرقية -فريق المحافظات

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة على حسن سير انتظام أعمال توريد محصول القطن "الذهب الأبيض"، لحلقات التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتى تتم يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية للمزارع وكذلك انتظام سير عمليات البيع لضمان حصول المزارعين على سعر عادل يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة بالقطن مستقبلًا.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي. ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن صنف جيزة 94 هذا العام بلغت 56117 فدانا بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة وبلغت متوسط إنتاجية الفدان ما بين 9 - 11 قنطار لافتا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من جنى 55265 فدان قطن وبلغت نسبة التفتيح 98.48 %.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن تطبيق المنظومة الجديدة لتداول الأقطان والتى تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء معبأة فى أكياس يتم توفيرها من خلال مراكز التجميع ساهمت فى تحقيق أعلى عائد للمزارع حيث يتم بيع الاقطان من خلال نظام المزايدة أمام أعين المزارعين وبمشاركة شركات التجارة، بالإضافة الى الحفاظ على نظافة القطن وجودته مما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته عالميًا.

يذكر أنه تم اعتماد 30 حلقة تجميع لمحصول القطن تشمل 20 حلقة تجميع ائتمان و6 حلقات تتبع المراقبة و4 حلقات فرعية وذلك ضمن 11 مركز إدارى بمراكز ومدن وقرى (صان الحجر – كفر صقر- منيا القمح – أبو كبير – فاقوس - تلراك والصوفية ديرب نجم – الحسينية - بلبيس ومشتول السوق - الزقازيق والقنايات وأبو حماد – قصاصين الأزهار) حيث يتم وزن الأقطان الواردة للمركز واستخراج "عِلم وزن" يسلم منه صورة لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة، ثم تبدأ عملية فرز الأقطان عند اكتمال كل رسالة (حوالى 100 كيس).