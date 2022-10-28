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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة فى الفلبين لـ67 قتيلا

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 06:34 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة فى الفلبين لـ67 قتيلا فيضانات الفلبين
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكدت إدارة الكوارث بالفلبين أن حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة قبيل عاصفة مدارية في جنوب البلاد ارتفعت إلى 67 قتيلا، اليوم الجمعة.

 

وقال مكتب الدفاع المدني في المنطقة في بيان إن العديد من القتلى سقطوا في قرية كوسيونج القريبة من بلدة داتو أودين سينسوات بعد هطول أمطار غزيرة طوال الليل تسببت في فيضانات مختلطة بالطين والصخور والأشجار اجتاحت البلدة.

 

وأضاف أن عشرة من الضحايا هم من بلدة داتو بلاه سينسوات التي اجتاحتها الفيضانات في جزيرة مينداناو.

 

وانتشلت فرق الإنقاذ التي استخدمت قوارب مطاطية، ثلاث جثث أخرى في بلدة داتو أودين سينسوات المجاورة أثناء قيامها بعمليات بحث في المناطق المحيطة بمدينة كوتاباتو.


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