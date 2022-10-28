ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن "نجيب سيناريمبو" المسئول في إدارة الدفاع المدني قوله ان رجال الإنقاذ انتشلوا 16 جثة من بلدة "داتو أودين سينسوات" و10 آخرين في بلدة "داتو بلاه سينسوات"، في حين تم انتشال خمس جثث من بلدة "أوبي".. مرجحا حدوث المزيد من الفيضانات اليوم جراء هطول الأمطارالغزيرة.

