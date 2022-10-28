اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اختتام فعاليات المؤتمر الأول لأمراض الكبد بمستشفى كفر الدوار

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:20 م
اختتام فعاليات المؤتمر الأول لأمراض الكبد بمستشفى كفر الدوار المؤتمر الأول لأمراض الكبد بمستشفى كفر الدوار
البحيرة - فريق المحافظات

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اختتمت مساء اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الأول، لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، الذى نظمته مديرية الصحة بالبحيرة، بالتعاون مع مستشفى كفر الدوار العام.

شارك فى فعاليات المؤتمر الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور عمرو دويدار، مدير مستشفى كفر الدوار العام، والدكتور أحمد خليفة رئيس قسم الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة والدكتور محمد منيسى نقيب الأطباء بالبحيرة والدكتور أحمد قطري أمين عام نقابة الأطباء .

وفى كلمته وجه الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، التحية لكافة المشاركين، كما وجه الشكر للدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى كفر الدوار على المجهود الكبير الذى بذله لإقامة المؤتمر، مضيفا أن الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تُبنى إلا بفكر جديد وصحة جيدة وخدمات متطورة.

فيما أكد الدكتور عمرو دويدار، مدير مستشفى كفر الدوارالعام، تفاعل الأطباء مع جلسات المؤتمر بشكل لافت خاصة مع اشتمال المؤتمر على كل ما هو جديد فى علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى .

وأضاف أن مصر فى عصر الجمهورية الجديدة تسير بخط ثابتة نحو التقدم فى كافة المجالات، خاصة القطاع الصحى، وأنها استطاعت وبكل جدارة القضاء على فيروس سي لتصبح نموذجا رائدا بين جميع دول العالم .


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