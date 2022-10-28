إنجازات ملموسة لحياة كريمة بقرى إدفو.. مشروعات كبرى ومستشفيات ومدارس

أسوان – صلاح المسن

شهدت قرى إدفو بأسوان طفرة تنموية، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل المبادرة الرئاسية "قطاعات عديدة، حيث تواصل مبادرة "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" ملحمة العمل والإنتاج داخل القرى المستهدفة، ويتوالى تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، والتى من بينها مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى الطوناب والرديسية بحرى ووادى الرديسية والمحاميد واللديد والبحيرة والعوينية والشراونة والكلح شرق والحجز بحرى بمناطق شرق مركز إدفو والتى تخدم نحو 158 ألفا و397 نسمة.

ومحطات معالجة الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى مركز ومدينة إدفو تشمل 11 محطة معالجة بالطوناب، والرديسية بحرى، ووادي الرديسية، والكلح شرق، والحجز بحرى.

وتتواصل مشروعات حياة كريمة بأنحاء قرى محافظة أسوان ومنها قرى ونجوع مركزإدفو شمال محافظة أسوان التى تشهد مختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة، مع استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات وتلافى كل الملاحظات مع الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشىء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

ومن المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من بينها مشروعات الصرف الصحى والتى تضم مد خطوط إنحدار داخل الشوارع والطريق الرئيسى بمدينة السباعية غرب.

وكذلك المشروعات الجارية بقرية الكلح غرب وتشمل 14 مشروعا بقرية الكلح غرب بمركز إدفو ليستفيد منها أكثر من 75 ألفا من المواطنين والأهالى موزعين على 17 قرية فرعية وتابع ونجع، منها مشروع تطوير مكتب بريد الكلح غرب ومكتب بريد الكرنك والذى تم الانتهاء منهما وبدء تشغليهما لخدمة المواطنين ، بالإضافة إلى مشروع تبطين ترعة الصعايدة، وتطوير ورفع كفاءة سور مدرسة كلح الجبل الإعدادية بنسبة 100% لكل منهما ، علاوة على مشروعات إنشاء مركز شباب كوم الأمير وإنشاء مجمع الخدمات الحكومية وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة 95%، ومشروع إنشاء وحدة الإسعاف بنسبة 90%، ومشروع توصيل خطوط وشبكات الإنحدار للصرف الصحى بنسبة 85%، ويجري التشديد على تكثيف الجهود المبذولة والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشىء لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .

والمشروعات الجارية بقرية الكلح شرق بمركز إدفو والتى يستفيد منها 26 ألفا و651 نسمة موزعين على 27 تابعا ما بين قرية فرعية ونجع.

وتضم 12 مشروعا وتشمل مشروع إحلال وتجديد مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بنسبة 98 %، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الشهيد على إسماعيل بنسبة 95 %، وأيضاً مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 93 %.

ومشروع إنشاء مركز شباب الشيخ على ومشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الكلح شرق بنسبة 87 % لكل منهما، علاوة على مشروع إنشاء كوبرى على ترعة الكيال بنسبة 85 %، وأيضاً مشروع إنشاء محطة المعالجة بالكلح شرق بنسبة 80 %، فضلاً عن مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 75 % ، وأيضاً مشروع إنشاء مركز شباب الشهيد صلاح نصر بنسبة 60 %.

ومشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرية وادى الرديسية التابعة لمركز إدفو والتى تخدم 16 ألف نسمة داخل 17 تابعا، وتشمل مشروع مجمع الخدمات بالقرية بنسبة تنفيذ 95 %، بجانب متابعة الأعمال الجارية بمشروع المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 87%، وأعمال إنشاء سور وتطوير المبنى الإدارى بمركز شباب قرية الرئيسية بنسبة تنفيذ ٧٥% ، بجانب تفقد مشروع إنشاء سور وتطوير المبنى الإدارى بمركز شباب الحرية بنسبة تنفيذ 85 %، ومشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية الرئيسية والتي تم نهوها بنسبة 100%، فيما جارى العمل للإنتهاء من نقطة الإسعاف بنسبة تنفيذ 71 % ، بينما جارى إنشاء وحدة تنمية الأسرة للطفولة والأمومة بنسبة تنفيذ ٥٥%، وهو الذى يتوازى مع نهو العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير مدرسة التعليم المجتمعى (الفصل الواحد) بنسبة 100%، بالإضافة إلى أنه جارى الإنتهاء من تنفيذ مشروع محطة رفع قرية الرئيسية بنسبة ٨٦%، كما تم الإنتهاء من مشروع الإحلال الجزئى لمدرسة الرديسية شرق الإعدادية بنسبة 100%، وجارى أيضاً تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية من محولات وأعمدة بنسبة تنفيذ 65%.

كما تنظيم 17 ندوة ثقافية رقمية داخل قرى ونجوع مركز إدفو، وإستمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ سلسلة من الندوات والدورات التدريبية داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية، لاهمية ذلك فى تنمية المهارات ورفع الوعى لدى المواطنين بمجالات التحول الرقمى وآليات إستخدامها والإستفادة منها لتحقيق إستراتيجية مصر 2030 ومواكبة التحديات والتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا مما يساهم فى تحويل المجتمعات الريفية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة وتم توفير أوجه الدعم وتسخير كافة الإمكانيات بمختلف الوحدات المحلية والقروية اللازمة لتنظيم وإنجاح فعاليات سلسلة الندوات الثقافية الرقمية، والندوات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات حول مجالات التحول الرقمى والشمول المالى وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وأساليب التعامل على بوابة الشكاوى الحكومية، فضلاً عن رفع الوعى بالأمن السيبراني وكيفية تأمين إستخدام البيانات والبطاقات الذكية.

كما نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وداخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز إدفو.

من ناحية أخرى يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقرى. بمراكز محافظة أسوان، وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها،موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنيةالمقررة لها، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة .جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا.

بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلىتنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرية توابع و380 نجعا وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.















