إزالة 53 حالة تعد بالشرقية بمساحة 5 آلاف و423 متر مبانى و52 فدانا

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 20، وأسفرت الحملات عن إزالة 42 حالة تعد بمساحة 5 آلاف و423 متر مباني و11 حالة تعد بمساحة 52 فدانا و16 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة، كما تم قطع المرافق عن 2 حالة تعد على مساحة 350 بمركز الإبراهيمية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.