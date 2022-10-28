أمطار خفيفة غدا وشبورة صباحا على الطرق.. والصغرى بالعاصمة 20 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.