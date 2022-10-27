اليوم السابع
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CNN: مدير المخابرات المركزية الأمريكية زار كييف فى أكتوبر

الخميس، 27 أكتوبر 2022 06:00 ص
CNN: مدير المخابرات المركزية الأمريكية زار كييف فى أكتوبر الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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ذكرت قناة CNN، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، زار أوكرانيا في أكتوبر للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونقلت القناة عن بيرنز أثناء وجوده في كييف: "نعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية".

وزار بيرنز أوكرانيا في يناير من هذا العام، كما ذكرت القناة، حيث التقى رئيس وكالة المخابرات المركزية مع زيلينسكي، وممثلين عن مجتمع المخابرات الأوكراني.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، عن قلقه إزاء تصريحات السياسيين الأمريكيين حول احتمال وقف واشنطن "المساعدات غير المحدودة" التي وعدت بها كييف.

وقال كوليبا: "نحن قلقون بشأن هذه التصريحات ونعتبرها غير عادلة. لكنني أعتقد أننا سنسوّي هذا الأمر وأنا متأكد من أننا سنتعامل بفعالية مع هذه المخاطر ولن يتم قطع المساعدات عن أوكرانيا".


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