اليوم السابع
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6 معلومات عن إجراءات التعليم لمواجهة سقوط الأمطار بالمدارس

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:00 ص
6 معلومات عن إجراءات التعليم لمواجهة سقوط الأمطار بالمدارس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا إلحاقًا إلى الكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023، نرصد فى التقرير التالى إجراءات الوزارة لمواجهة سقوط الأمطار.
 
- اتخاذ كل الإجراءات التأمينية ضد أى مخاطر اجتماعية أو بيئية محتملة قد تهدد أمن، وسلامة الطلاب والمعلمين.
 
- التنسيق مع المحافظ، والجهات التنفيذية بالمحافظة، لوضع الخطط المناسبة استعدادًا لقدوم فصل الشتاء وتداعياته.
 
- تنفيذ مشروعات الحماية اللازمة تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
 
- التنسيق مع المحافظ حال إعلان حالة الطؤارى بالمحافظة، والحاجة الضرورية لتعطيل الدراسة لمواجهة التغيرات المناخية، وموجة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة وفقًا لنشرة هيئة الأرصاد المصرية.
 
- التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئـة الحماية المدنية لتطهير مصارف الأمطار، والسيول، وتوفير السيارات الخاصة بشفط تجمعات المياه حال تمركزها بالداخل، ومخارج المؤسسات التعليميـة والمدارس، لتسهيل حركة المشاة والمرور.
 
- التنسيق مـع وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة للتأكد مـن سلامة الوصلات الكهربائية، وعزل أعمدة الإنارة القريبة من المنشآت التعليمية والمدارس.

التربية والتعليم

سقوط أمطار

إجراءات التعليم لمواجهة سقوط الأمطار

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