6 أطعمة تقلل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.. أبرزها السمك والمكسرات

كتبت ميرفت رشاد

يصيب التهاب المفاصل ملايين الأشخاص حول العالم، فهو مصطلح عام يشير إلى الحالات التي تؤثر في المفاصل، أو الأنسجة حول المفصل وهناك أكثر من مائة نوع من التهابات المفاصل، ومعظمها يسبب الألم، والتصلب(التيبس) داخل المفصل المصاب وحوله، وإليك أفضل الأطعمة حسب الفئة التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وفقا لما نشره موقع " redbookmag".

سمك

بعض أفضل الأسماك للاختيار من بينها السلمون والتونة والسردين والأنشوجة، هذه الأسماك غنية بالأوميجا 3 وتساعد في صحة القلب وتقليل تورم المفاصل والألم.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور رائعة لتناول الوجبات الخفيفة دون الشعور بالذنب، الجوز والصنوبر والفستق واللوز كلها خيارات رائعة، تحتوي على كميات عالية من الألياف والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين هـ.

التوت

عند اختيار الفاكهة ، فكر في الفواكه ذات اللون الداكن، التوت على وجه الخصوص هو خيار رائع، التوت الأزرق والكرز والتوت البري والفراولة غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مقاومة للأمراض البطيخ والعنب (الأخضر أو ​​الأحمر) والأفوكادو رائعة أيضًا.

الفاصوليا

الفاصوليا ، بما في ذلك الفاصوليا الحمراء، هي مصدر كبير للبروتين وتحتوي على الألياف وحمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد والزنك، إنها رائعة لصحة العضلات.

الثوم والكركم و الزنجبيل

الثوم والكركم والزنجبيل لديهم القدرة على قمع الجزيئات الالتهابية.

زيوت

يمكن أن يمنع زيت الزيتون وزيت السمك تلف الغضروف والالتهابات التي تعمل كجرعة من الإيبوبروفين، إذا كنت لا تأكل السمك ، يمكن أن تكون حبوب زيت السمك بديلاً جيدًا ، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.