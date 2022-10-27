وفقا لتصنيف US-News.. جامعة طنطا ضمن أفضل 27 جامعة إفريقية

الغربيـة عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة تقدما فى التصنيف الأمريكى الدولى للجامعات US News، حيث تقدمت 148 مركزا بحصولها على المركز 835 عالميا، مقارنةً بالمركز 983 فى العام السابق، كما جاءت ضمن أفضل 27 جامعة إفريقية، كما حافظت على ترتيبها بين الجامعات المصرية على المستوى المحلى.

وأضاف " ذكى" أن الجامعة قد ظهرت لأول مرة فى هذا التصنيف في مجال "العقاقير" محققة المركز 349 عالميا، كما تقدمت فى مجال "الهندسة" 139 مركزا عن العام السابق حيث جاءت فى المركز 341 عالميا، وأيضا فى مجال "الطب السريرى" حققت المركز 712 عالميا بعد أن كانت فى المركز 765 .

كما أشار رئيس الجامعة، إلى أن ما تشهدة الجامعة من تقدما ملموسا فى التصنيفات الدولية يأتى نتيجة العديد من الاجراءات التى اتخذتها الجامعة للارتقاء بمكانتها بالتصنيفات الدولية و دعم البحث العلمي، باعتباره قاطرة التقدم والريادة، وذلك تماشياً مع خطة الدولة الاستراتيجية فى الاهتمام بمنظومة التعليم الجامعى فى مصر وتنمية قدرات الشباب الباحثين فى مختلف المجالات العلمية من خلال ماتقدمه لهم من وسائل تحفيزية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة.

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف يعتمد على عدد من المؤشرات منها السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة، والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالميا، والكتب المنشورة بدور النشر العالمية والمؤتمرات الدولية، وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي، وغيرها من المؤشرات التي تقيس جودة مخرجات البحث العلمي.