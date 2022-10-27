وثمّن الوزير - خلال اللقاء - علاقات التعاون المتميزة التي تجمع تونس ببرنامج الأغذية العالمي، داعيا إلى المزيد من مشروعات وأنشطة البرنامج لخدمة الأولويات التنموية الوطنية، خاصّة في المجالات التي تعني بمقاومة الفقر وتطوير التعليم ودفع الادماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والفئات محدودة الدخل.

من جانبه، أكد "باليتو" اعتزازه بتعيينه ممثلا لبرنامج الأغذية العالمي في تونس، مؤكدا عزمه على مواصلة العمل مع كافة المؤسسات التونسية لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات التنموية الوطنية.