وزير الخارجية: نحتاج لعمل متعدد الأطراف لسد فجوة تمويلية تقدر بـ 3 تريليونات دولار

كتبت : هند المغربي

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تعمل علي تعزيز دور ومسؤولية الأمم المتحدة التي تتجسد فيها آمال الإنسانية نحو عالم تسوده الرخاء وتعلو فيه حقوق الإنسان وتتحقق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلي الاحتفال بالتضامن والاستدامة والعلم اليوم وفي وقت يشهد فيه العالم تحديات وما صاحب ذلك من تأثير علي بلوغ أهداف التنمية، موضحا أن مصر أحد الدول المؤسسة للمنظمة وتشارك المنظمة منذ عقود.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة العمل متعدد الأطراف لحل الفجوة التمويلية التي تصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار سنويا فى الدول النامية، مما يعكس التحديات التي تواجهها هذه الدول، جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الأمم المتحدة بحضور الينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر وعدد من رؤساء الوكالات.

وأكد شكرى أن مصر ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلي أهمية الاستراتيجية الوطنية ومنها أحد أهم المبادرات وهي حياة كريمة لتحقيق التنمية الشاملة والتي تستهدف نحو 60 مليون مصري، مؤكدا أن مصر مستمرة في هذا الدعم للتخفيف من الأزمات التي تهدد الاقتصاد العالمي.

ولفت وزير الخارجية إلى حرص مصر علي انسيابية الملاحة في قناة السويس ولعبت مصر دور نشط فى أمن الطاقة وعززت الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير مشروعات الطاقة الشمسية ومنها مجمع بنبان.

وأكد أن الرئاسة المصرية تشدد على ان نجاح مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يحتاج الي تضافر الأطراف، مؤكدا عزم مصر علي إعادة بناء الثقة بين كافه الأطراف للقضاء علي الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.