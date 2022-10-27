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وزير التموين: توافر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو

الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:28 م
وزير التموين: توافر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توافر الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية وكل المنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية بكل المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى بكل محافظات الجمهورية، لافتا إلى استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيها للكيلو معبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12 جنيها، كما وجه  الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ يومي لكميات كبيرة من الأرز بالمجمعات ومتابعه ضخه فى مخازن شركات الجملة لصرفه لمنافذ صرف السلع التموينية.
 
وقال أحمد كمال  معاون الوزير والمتحدث الرسمى التموين والتجارة الداخلية أن الوزير وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات بمتابعة توافر الأرز فى كل قطاعات البيع الغذائية للتأكد من التزام الكل ببيعه بالسعر المحدد.
 
 
 

التموين

أسعار الأرز

مخزون الارز

الارز الابيض

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