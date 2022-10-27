وذكر بيان للهيئة اليوم الخميس، أنه حرصا منها على تمكين الناخبين والناخبات من ممارسة حقهم الانتخابي، تقرر فتح فترة استثنائية لتحديث السجلات الانتخابية لجميع المواطنين التونسيين، باستثناء المرشحين والمزكين، بداية من يوم غد الجمعة وحتى 20 نوفمبر المقبل.

ودعت الهيئة الناخبين للتثبت من دوائرهم الانتخابية ومراكز اقتراعهم الجديدة وتحديث بياناتهم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بالنسبة للناخبين بالداخل والخارج، أو من خلال الاتصال مباشرة بمكاتب الهيئة في الولايات بالداخل، ومسئولي الهيئة بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.