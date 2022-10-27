نصائح لتقوية مناعتك مع تقلبات الطقس أبرزها التعرض للشمس وتناول مشروب دافئ

كتبت فاطمة ياسر

في ظل انخفاض درجات الحرارة، وتغيرات وتقلبات الطقس التي تشهدها البلاد، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال هذا الطقس، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع “EVERYDAYHEALTH” أبرز وأهم النصائح التي يجب القيام بها، لتقوية الجهاز المناعي بالجسم، ومنها:

-تناول المشروبات الدافئة التي تقوي المناعة، ومنها النعناع، والشاي، والقرنفل، واليانسون، فهي مشروبات غنية بمضادات الأكسدة، ولذا تناولك لها يعمل علي تقوية المناعة، وأيضا تساهم في مكافحة الالتهابات التي ربما تصاب الجسم.

-أطعمة مقوية للمناعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ومنها، الأطعمة الغنية بفيتامين سي كالبرتقال واليوسفي والفراولة والجوافة والبروكلي، والسبانخ، وأيضا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ كالجزر والبطاطا والطماطم، والكبدة، والمانجو، والجرجير.

-الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالزنك، كاللحوم الحمراء، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والبيض، والمكسرات، وأيضا عليك تناول الأطعمة الغنية الأوميجا3، كزيت الزيتون، الأسماك.

-آخر نصيحة هي التعرض لأشعة الشمس الصبحية، فهي لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، ولذا يمكنك التعرض لها لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، لإمداد الجسم بجرعة جيدة من فيتامين د، الذي يساعد على رفع المناعة وتحسين صحة العظام.

-طبق السلطة الخضراء من أهم الحيل التي يجب القيام بها لتقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ولذا عليك القيام بوضع الليمون عليها للحصول علي جميع الفوائد الغذائية الرائعة التي يحتاجها الجسم لتقوية المناعة.