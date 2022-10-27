اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ميشال عون يستقبل الوفد اللبنانى بعد المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:01 م
ميشال عون يستقبل الوفد اللبنانى بعد المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الرئيس اللبنانى ميشال عون
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء الخميس، الوفد اللبناني إلى الناقورة بعد عودته من مقر القوات الدولية، والذي ضم المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية الدكتور أنطوان شقير ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) العميد منير شحاده وعضو مجلس إدارة هيئة النفط بلبنان وسام شباط ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية السفير أحمد عرفة.

 

وسلّم الدكتور شقير الرئيس اللبناني ميشال عون المستند الرسمي لتسلم الموفد الرئاسي الأمريكي الوسيط آموس هوكشتاين رسالة رئيس الجمهورية اللبنانى بالموافقة على الصيغة النهائية لمصلحة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والرسالة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جوانا فرونيكا التي تتضمن تأكيد الاحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية اللبنانية لإيداعها في الأمم المتحدة.

 

واطلع أعضاء الوفد الرئيس اللبناني على المداولات التى تمت خلال عملية تسليم الرسالتين وما رافق تنفيذ المهمة من معطيات.

 

 


الرئيس اللبناني

اخبار لبنان

ميشال عون

ترسيم الحدود البحريه

وزاره الخارجيه اللبنانيه



الموضوعات المتعلقة

"ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل".. هل يسهم الاتفاق في خروج الدولة من أزمتها الاقتصادية؟.. ماكرون: الاتفاق يتيح المجال للاستفادة من كميات النفط والغاز.. ميشال عون: انطلاقة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية الصعبة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:00 ص

الرئيس اللبنانى ميشال عون يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية فى البلاد

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:00 م

لبنان: فترة ميشال عون الرئاسية تشرف على الانتهاء.. والبرلمان يعقد جلسته الأولى لانتخاب الرئيس الجديد.. والنتائج: 63 %لـ"الورقة البيضاء".. والرئيس الجديد يتطلب أكثرية بـ86 نائبًا.. واستعدادات للجلسة الثانية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة