ميشال عون يستقبل الوفد اللبنانى بعد المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية

كتب أحمد جمعة

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء الخميس، الوفد اللبناني إلى الناقورة بعد عودته من مقر القوات الدولية، والذي ضم المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية الدكتور أنطوان شقير ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) العميد منير شحاده وعضو مجلس إدارة هيئة النفط بلبنان وسام شباط ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية السفير أحمد عرفة.

وسلّم الدكتور شقير الرئيس اللبناني ميشال عون المستند الرسمي لتسلم الموفد الرئاسي الأمريكي الوسيط آموس هوكشتاين رسالة رئيس الجمهورية اللبنانى بالموافقة على الصيغة النهائية لمصلحة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والرسالة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جوانا فرونيكا التي تتضمن تأكيد الاحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية اللبنانية لإيداعها في الأمم المتحدة.

واطلع أعضاء الوفد الرئيس اللبناني على المداولات التى تمت خلال عملية تسليم الرسالتين وما رافق تنفيذ المهمة من معطيات.