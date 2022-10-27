مطار مرسى علم يستقبل اليوم 19 رحلة طيران دولية بينها 7 من المطارات الألمانية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 19 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، ضمن 116 رحلة التي بدأ المطار في استقبالها من السبت الماضى حتى غد الجمعة، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم لقضاء إجازة ممتعة على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين أن الرحلات الـ 19 المقرر وصولها اليوم لمطار مرسى علم بينها 7 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من التشيك، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من هولندا، وأخرى داخلية من مطار القاهرة.

وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية استقبال مطار مرسى علم بداية من الأسبوع الجارى حتى غدا الجمعة، 116 رحلة طيران أغلبها أوربية قادمة من 12 دولة أوربية.

وأوضحت جداول الوصول أن هذا الأسبوع شهد زيادة فى معدلات وصول الرحلات التشيكيةبواقع رحلتين، وكذلك رحلتين إيطاليين وزيادة فى الألمانى 3 رحلات وزيادة فى النمساوى برحلة.

وكانت الرحلات الدولية الأوربية التي وصلت خلال الاسبوع 112 رحلة دولية وصل منها 3 من بلجيكى، و5 من هولندا، و20 من إيطاليا و22 من المانيا و33 من التشيك، و18 من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا، رحلة من المجر، ورحلتين من فرنسا، ورحلة من لتوانيا.