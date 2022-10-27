محطات معالجة الصرف الصحى تزين قرى ديرمواس ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

استطاعت مبادرة حياة كريمة تغيير الواقع فى كثير من القرى التى شملتها المبادرة وعددها 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى، والتى تنتشر فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، كما تمت إضافة مركزى سمالوط وبنى مزار إلى المبادرة فى المرحلة الثانية، وتشهد قرى ديرمواس العديد من المشروعات وفى مقدمتها مشروعات الصرف الصرف الصحى ومحطات معالجة المياه.

ففى مجلس قروى تل بنى عمران التابعة لمركز ديرنواس يجرى العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالعمارية الشرقية والتى تخدم قرى شرق النيل بمركز ديرمواس، وتقام علي مساحة 20 ألف متر تقريبا، كما يشهد مجلس قروى تل بنى عمران، مشروعات انشاء الموقف والسوق الحضارى والتى تخدم قرى شرق النيل.

وأكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز ديرمواس وتذليل أى عقبات تعوق سرعة الإنجاز والانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن. أما الوحدة المحلية بقرية إبشادات التابعة لنركز ملوى جنوب محافظة المنيا تشهد أيضا مشروع إنشاء محطة صرف صحى فى قرية البراجيل، بالإضافة إلى المجمع الطبى الذى ظل لسنوات حلم لأهالى القرية، حيث قال محمد عبد الحميد أحد الأهالى أن مشروع المجمع الطبى ومحطة الصرف جاء ضمن مبادرة حياة كريمة التى حققت لنا هذا الحلم بعد سنوات من المطالبة، لم نكن نتوقع أن مطلبنا مع حياة كريمة سوف يتم تنفيذه بهذه السرعة وهذا العمل المتواصل لإنجاز المشروعات. وأضاف أيضًا تجرى مشروعات حياة كريمة فى الوحدة المحلية بالروضة ومنها إنشاء وحدة مطافي بقرية الشيخ عبادة، وقد تم صب الأعمدة الخرسانية، وكذلك المركز الطبي ووحدة إسعاف والتى تقتربت التشطيبات النهائية على الانتهاء.



















