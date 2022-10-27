محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بطريق "الطواحين" بأخميم.. صور

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، أعمال التطوير الجارية بطريق "الطواحين" بمركز أخميم، بالتعاون مع جهاز تعمير جنوب الصعيد، حيث تابع أعمال الرصف، وأعمال تدبيش ترعة الطواحين المتاخمة للطريق، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أى معوقات، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف التى تم الانتهاء منها بطول 800 متر، وعرض 11 مترا، كما تفقد أعمال التدبيش الجارية بترعة "الطواحين"، حيث تم الانتهاء من مسافة 2 كيلو متر، موجها بتكثيف الاعمال وسرعة الانتهاء من باقى الطريق، مع ضرورة الالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وإنشاء نيوجيرسي على جانبي الطريق للفصل بين الطريق والترع الجانبية، حرصا على سلامة المواطنين.

يذكر أن أعمال تطوير طريق الطواحين بداية من مسجد الخلوة وحتى طريق أسوان الزراعي، بمسافة 4 كيلو مترات، تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مدخل سوهاج الشرقى، والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة طريق الطواحين، بالإضافة إلى طريق سوهاج أخميم بداية من كوبرى أخميم وحتى ميدان الصينية بأخميم بطول 1.7 كيلو متر، وعرض 24 مترا بالحارتين، وتطوير المسافة من الإدارة الزراعية وحتى ميدان الوزات، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 40 مليون جنيه.

كما شملت جولة المحافظ، اليوم تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، وتطوير الجزيرة الوسطى بطريق سوهاج/ أخميم، والتي تتم في المسافة من كوبري أخميم وحتى ميدان الصينية، بطول كيلو و 700 متر.