محافظ جنوب سيناء يستقبل 3 شباب قاموا برحلة بالدراجة من القاهرة إلى شرم الشيخ

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان لها، أن الشباب الثلاثة قاموا بالرحلة بغرض الترويج لرياضة ركوب الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة، ونشر الوعي حول الاستدامة البيئية قبل انطلاق مؤتمر قمة تغير المناخ الشهر القادم بشرم الشيخ، لافتين إلى أن الرحلة استغرقت 7 أيام حتى شرم الشيخ.

من جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء بتلك المبادرة التى تروج لاستخدام الدراجات الهوائية كوسيلة للانتقال الأخضر صديق البيئة، لافتا إلى اتخاذ شرم الشيخ لمبادرة الدرجات التشاركية التى تم إقامة عدة محطات لها بالمدينة، ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر تغير المناخ، وفى ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء الميداليات التذكارية والتقاط الصور التذكارية معهم.

حضر اللقاء محمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور محمد عليوة ممثل وزارة البيئة.