محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بأبو النمرس

كتبت - مرام محمد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بطموه بمركز ومدينة أبو النمرس؛ تلبية لدعوة نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها.

وأكد محافظ الجيزة خلال الزيارة على متانة الأواصل التى تربط الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الدولة وقيادتها وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا لعلو شأن مصر والنهوض بمختلف شرائح المواطنين دون أي تمييز وأن تلك الروابط كفيلة بعبور مصر من كافة التحديات التى تواجهها وهى الضمانة الاهم لتحقيق امال الشعب وطموحاته.

ونقل محافظ الجيزة للحضور حجم الاهتمام الذى توليه الدولة لدعم المواطن، مشيرا إلى أن توفير الأمن والأمان هو الشغل الشاغل لها، وأن ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، وأن كل مسئول يعمل كجندى بموقعه لتحقيق أمن ورخاء الوطن.

ومن جانبه، رحب الأنبا صموئيل بمحافظ الجيزة ووفد المحافظة، والذى ضم إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

وأكد الأنبا صموئيل على العلاقات الوطيدة التى تربط أبناء الشعب المصرى، معبرا عن تمنياته بدوام الرخاء والسلام لجميع المواطنين ولبلادنا.

واصطحب الأنبا صموئيل محافظ الجيزة فى جولة داخل المطرانية، شملت الكنيسة القديمة "كنيسة أبى سيفين الأثرية"، والكنيسة الحديثة "كنيسة أبى سيفين والأنبا كاراس"، وأبدى المحافظ، إعجابه بما تحويه المطرانية من محتويات أثرية يرجع البعض منها للقرن الرابع الميلادى إلى جانب أعمال التطوير التى شهدتها لتحسين الخدمات.