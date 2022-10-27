محافظ الإسكندرية: زراعة 3879 شجرة بالأحياء خلال أسبوعين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه خلال الأسبوعين الماضين بزراعة نحو 3879 شجرة خاصة على المحاور الرئيسية بالأحياء، ووجه المحافظ الادارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بضرورة تنفيذ المبادرة في الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بهدف إحداث نقلة نوعية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية بالشوارع وتحقيق بيئة صحية ونقية.
في إطار استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ cop27، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة التوعية البيئية والتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية بايجابية وتنفيذ مبادرات للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية ومنها تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.
وشدد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بالعمل على زيادة المساحات الخضراء للحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة، وأكد المحافظ على توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأشجار وتنمية الوعي البيئي وغرس ثقافة العمل الجماعي التطوعي لكي يدرك الجميع أن حماية البيئة مسئوليتنا جميعا.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة العميد محمد عابدين؛ بالتنسيق مع الأحياء لزيادة المساحات الخضراء بها، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين زراعة 555 شجرة بنطاق حي وسط، بالإضافة إلى زراعة 161 شجرة بنطاق حي منتزه أول، و زراعة 225 شجرة بنطاق حي شرق، وفي حي غرب تم زراعة 303 شجرة، وفي حي العجمي تم زراعة 1065 شجرة، وفي مركز ومدينة برج العرب تم زراعة 300 شجرة.
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