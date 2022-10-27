محافظ الإسكندرية: زراعة 3879 شجرة بالأحياء خلال أسبوعين

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه خلال الأسبوعين الماضين بزراعة نحو 3879 شجرة خاصة على المحاور الرئيسية بالأحياء، ووجه المحافظ الادارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بضرورة تنفيذ المبادرة في الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بهدف إحداث نقلة نوعية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية بالشوارع وتحقيق بيئة صحية ونقية.

في إطار استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ cop27، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة التوعية البيئية والتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية بايجابية وتنفيذ مبادرات للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية ومنها تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.