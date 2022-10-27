محافظ أسيوط يستقبل وزير الرى والسفير اليابانى لحضور احتفال تجديد قناطر ديروط

أسيوط-هيثم البدرى

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،منذ قليل، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه أوكا هيروشى سفير دولة اليابان بالقاهرة وكاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وذلك خلال زيارتهم اليوم للمحافظة لحضور احتفال بدء الأعمال بمشروع إحلال، وتجديد قناطر ديروط الجديدة وتفقد بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة أسيوط والوقوف على معدلات التنفيذ.

وقال محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية له اليوم - إن زيارة وزير الموارد المائية والرى للمحافظة اليوم تتضمن تفقد أعمال تنفيذ مشروع انشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمركز ديروط بشمال المحافظة والوقوف على معدلات التنفيذ وحضور الاحتفال ببدء العمل بالمشروع بالإضافة إلى تفقد ومتابعة أعمال تأهيل وتبطين بعض الترع والمصارف بمركز ديروط ضمن المشروعات التى تنفذها وزارة الرى بالمحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى والإدارة العامة لرى أسيوط ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واستهل الوزير زيارته بلقاء المهندسين والعاملين بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط لمتابعة سير العمل بالمشروع مؤكدا أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان على رأس أولويات العمل وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقًا للبرنامج الزمنى مطالبًا بتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه فى مصر مكلفًا المهندسين برفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وتوفير كافة سبل الدعم لرفع المخلفات تحسين مناسيب المياه بنهايات الترع.

وحضر الاستقبال العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب حمادة زهير فولى عضو مجلس النواب والمهندس حسام طاهر نائبًا عن رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمهندس عز الدين محمود طلب المهندس المقيم بالمشروع والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط.