ما الموعد المناسب للفحص الذاتى للكشف المبكر عن سرطان الثدى؟ الصحة توضح

كشفت وزارة الصحة عن الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتى من جانب السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدى وذلك لتفادى الدخول فى مضاعفات خطرة جراء المرض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "قومى بالفحص الذاتى للثدى مرة كل شهر عند انتهاء الدورة الشهرية، وعادة ما يظهر سرطان الثدى عاى شكل كتل غير مؤلمة أو سماكة فى الثدى".

وأضافت أنه يفضل زيارة الطبيب المهتص عند ظهور أى علامات أو مشاكل صحبة تتعلق بمنطقة الثدى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدى يساهم فى تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التى توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة نجحت فى فحص وتقديم التوعية الصحية ل 28 مليونًا و962 ألفًا و454 سيدة، بداية من سن 18 عامًا حتى الآن، داعية السيدات إلى الاطمئنان الدورى على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتة إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg، وتلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.