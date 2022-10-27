مؤتمر دولى بجامعة القاهرة بكلية الطب البيطرى حول دور صحة الحيوان فى الالتزامات تجاه المناخ

كتب محمد صبحى

عقدت كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مؤتمرها الدولي الثامن بعنوان "رؤية مصر لـ COP27: دور صحة الحيوان في الالتزامات الوطنية المصرية المتعلقة بالمناخ"ؤ وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبمشاركة منظمة الفاو، وجهاز حماية الثروة السمكية وتنمية البحيرات والإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والهيئة العامة للخدمات البيطرية،وبمشاركة نحو 600 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية،ألى جانب 300 طالب وطالبة من مختلف ااجانغات المصرية.

وناقش مؤتمر كلية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتورة إيمان بكري عميدة الكلية، الآثار المترتبة على التغيرات المناخية على صحة الحيوان وكيفية التحول إلى تنفيذ متطلبات الاستدامة للقطعان وفقًا لاشتراطات المنظمات الدولية، والالتزامات الوطنية لجمهورية مصر العربية في مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث عرض الحضور الاشتراطات الفنية التي يجب الالتزام بها في المجترات والأسماك والدواجن كثروات حيوانية ذات بعد وطني يجب تطويره.

وعقدت على هامش المؤتمر 6 ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعات مصر المهتمين بصحة الحيوان من كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والبايوتكنولوجي، حيث جاءت ورشة العمل الأولى لتناقش أثر التغيرات المناخية في انتشار وضراوة مسببات الأمراض، وتناولت ورشة العمل الثانية دور ناقلات الأمراض من الحشرات في نقل الأمراض في ظل التغير المناخي، بينما تناولت الورشة الثالثة كيفية التخلص الآمن من مخلفات الحيوان، ثم جاءت الورش الثلاث الأخرى لتناقش وضع قطعان المجترات وكيفية تحويل إنتاجها بطريقة مستدامة، والوضع الراهن للأسماك وكيفية تحولها إلى وضع مستدام، بينما الورشة الأخيرة اهتمت بمناقشة الوضع الراهن لمزارع الدواجن والتحديات التى يجب تجاوزها للوصول إلى إنتاج مستدام.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم عدد من القيادات ذات العلاقة بتنفيذ خطط الدولة تجاه صحة الحيوان، كما تم تكريم الطلاب المشاركين في تقديم مقترحات حول صحة الحيوان في ظل التغيرات المناخية، حيث طرحت اللجنة المنظمة للمؤتمر مسابقة للطلاب والخريجين فى كل جامعات مصر المهتمين بمجال صحة الحيوان من الطب البيطري والزراعة والعلوم والبايوتكنولوجى والهندسة لتقديم عرض يشمل مشكلة مع مقترحات حلول المشكلة لموضوعات أهمها: الحياة البرية وتأثرها بالتغيرات المناخية، وأثر التغير المناخي في فكرة One Health، وأثر التغيرات المناخية على البيئة البحرية، وأثر التغيرات المناخية على صحة وسلامة الغذاء، وأثر التغيرات المناخية على الاتجاهات الحديثة للمضادات الحيوية والمركبات الدوائية.