اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادا لقمة المناخ..

مؤتمر دولى بجامعة القاهرة بكلية الطب البيطرى حول دور صحة الحيوان فى الالتزامات تجاه المناخ

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:04 ص
مؤتمر دولى بجامعة القاهرة بكلية الطب البيطرى حول دور صحة الحيوان فى الالتزامات تجاه المناخ جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مؤتمرها الدولي الثامن بعنوان "رؤية مصر لـ COP27: دور صحة الحيوان في الالتزامات الوطنية المصرية المتعلقة بالمناخ"ؤ وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبمشاركة منظمة الفاو، وجهاز حماية الثروة السمكية وتنمية البحيرات والإدارة المركزية  لحدائق الحيوان، والهيئة العامة للخدمات البيطرية،وبمشاركة نحو 600 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية،ألى جانب  300 طالب وطالبة من مختلف ااجانغات المصرية.
 
وناقش مؤتمر كلية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتورة إيمان بكري عميدة الكلية،  الآثار المترتبة على التغيرات المناخية على صحة الحيوان وكيفية التحول إلى تنفيذ متطلبات الاستدامة للقطعان وفقًا لاشتراطات المنظمات الدولية، والالتزامات الوطنية لجمهورية مصر العربية في مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث عرض الحضور الاشتراطات الفنية التي يجب الالتزام بها في المجترات والأسماك والدواجن كثروات حيوانية ذات بعد وطني يجب تطويره.
 
وعقدت على هامش المؤتمر 6 ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعات مصر المهتمين بصحة الحيوان من كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والبايوتكنولوجي، حيث جاءت ورشة العمل الأولى لتناقش أثر التغيرات المناخية في انتشار وضراوة مسببات الأمراض، وتناولت ورشة العمل الثانية دور ناقلات الأمراض من الحشرات في نقل الأمراض في ظل التغير المناخي، بينما تناولت الورشة الثالثة كيفية التخلص الآمن من مخلفات الحيوان، ثم جاءت الورش الثلاث الأخرى لتناقش وضع قطعان المجترات وكيفية تحويل إنتاجها بطريقة مستدامة، والوضع الراهن للأسماك وكيفية تحولها إلى وضع مستدام، بينما الورشة الأخيرة اهتمت بمناقشة الوضع الراهن لمزارع الدواجن والتحديات التى يجب تجاوزها للوصول إلى إنتاج مستدام.
 
وفي ختام المؤتمر تم تكريم عدد من القيادات ذات العلاقة بتنفيذ خطط الدولة تجاه صحة الحيوان، كما تم تكريم الطلاب المشاركين في تقديم مقترحات حول صحة الحيوان في ظل التغيرات المناخية، حيث طرحت اللجنة المنظمة للمؤتمر مسابقة للطلاب والخريجين فى كل جامعات مصر المهتمين بمجال صحة الحيوان من الطب البيطري والزراعة والعلوم والبايوتكنولوجى والهندسة لتقديم عرض يشمل مشكلة مع مقترحات حلول المشكلة لموضوعات أهمها: الحياة البرية وتأثرها بالتغيرات المناخية، وأثر التغير المناخي في فكرة One Health، وأثر التغيرات المناخية على البيئة البحرية، وأثر التغيرات المناخية على صحة وسلامة الغذاء، وأثر التغيرات المناخية على الاتجاهات الحديثة للمضادات الحيوية والمركبات الدوائية.
 
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

قمة المناخ

طب البيطرى



الموضوعات المتعلقة

دراسة: يجب خفض استهلاك اللحوم إلى شريحتين برجر فى الأسبوع لتجنب أزمة المناخ

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:00 ص

جون كيرى يشيد بالجهود المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ cop27: ستكون قمة التنفيذ والحفاظ على التعهدات

الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:00 ص

مصر تنوب عن إفريقيا فى استضافة قمة المناخ COP27.. وتدعم إطلاق الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.. وتنسق مع كافة الدول لوضع الخطوط العريضة للاستراتيجية العربية للمخلفات الصلبة.. وتمويل مواجهة التغيرات المناخية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:00 ص

أوروبا بين فكى أزمة اقتصاد الحرب وتغير المناخ.. خسائر موجات الجفاف والحرارة تصل لـ145 مليار يورو.. وتوقعات بزيادة تكلفة المعيشة 2023 بعد ارتفاع أسعار الطاقة.. ونقص الغاز يهدد القارة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة