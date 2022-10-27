كيف ساعدت مؤسسة أمريكية رئيس وزراء بريطانيا فى صنع ثروته؟ "اندبندنت" تجيب

كتبت: نهال أبو السعود

فاز ريشي سوناك منذ أيام برئاسة وزراء بريطانيا خلفا لليز تراس زعيمة المحافظين السابقة التي وصفت فترتها القصيرة في المنصب بالكارثية، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

سوناك هو اول هندي بريطاني يشغل المنصب كما انه اصغر رئيس وزراء في المملكة المتحدة منذ 1812 واحد اغني السياسيين الذين دخلوا مقر الحكومة في داونينج ستريت.

وفقًا لقائمة صنداي تايمز ريتش ، تبلغ ثروة سوناك وزوجته ، ابنة الملياردير الهندي للتكنولوجيا أكشاتا مورتي ، 730 مليون جنيه إسترليني.

شغل النائب عن ريتشموند في يوركشاير ديلز سابقًا منصب مستشار في عهد بوريس جونسون ، مما يعني أنه يتمتع بخبرة على أعلى المستويات الحكومية كما أشرف على مخطط الإجازة الحكومية خلال جائحة Covid-19 ووضع خططًا لتكاليف المعيشة المدفوعة للناس لمساعدتهم على تغطية أسعار الطاقة والوقود والغذاء المرتفعة.

تم انتخاب سوناك لأول مرة لعضوية البرلمان قبل سبع سنوات فقط في عام 2015 وكان صعوده إلى القمة سريعًا وتمت ترقيته إلى منصب وكيل الوزارة البرلماني في وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية التي لغاها جونسون 2019.

بعد عام واحد فقط ، حصل على ترقية أخرى لمنصب وزير الخزانة ثم عينه جونسون مستشارًا في عام 2020، وقبل انضمامه إلى البرلمان ، عمل سوناك كمصرفي استثماري وكانت خبرته في الصناعة هي التي أهلته للقيام بدور الإشراف على الشؤون المالية للدولة.

زوجة سوناك أكشاتا ، التي تزوجها في عام 2009 ، هي ابنة إن آر نارايانا مورثي ، مؤسس شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية متعددة الجنسيات ، التي تقدر قيمتها بنحو 3.8 مليار جنيه إسترليني. وبحسب ما ورد تمتلك حصة قدرها 690 مليون جنيه إسترليني في شركة العائلة.

بينما تبلغ قيمة ثروة سوناك وزوجته مجتمعة أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني ، جمع رئيس الوزراء الجديد ثروته أثناء عمله في المدينة.

بعد دراسة السياسة والفلسفة والاقتصاد في جامعة أكسفورد ، عمل سوناك كمحلل في بنك جولدمان ساكس قبل الانضمام إلى سلسلة من صناديق التحوط، وفي خطاباته بعد الإعلان عن فوزه في مسابقة القيادة ، تعهد سوناك بتوحيد حزبه المنقسم وحذر من "التحدي الاقتصادي العميق" الذي ينتظره.