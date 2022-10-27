كفر الشيخ تستضيف اللقاء الختامى للمشروع القومى للقوافل الرياضية بمشاركة 16 محافظة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تستضيف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بمدينة بلطيم اللقاء الختامي للمشروع القومي القوافل الرياضية القرى الأكثر احتياجا، والتى لا تتوافر بها خدمات رياضية ضمن مبادرة حياة كريمة، بمشاركة 16 محافظة بمعسكر الشباب ببلطيم، وهي محافظات "كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، بورسعيد، الغربية، السويس، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية" يمثل كل محافظة (7) لاعبين ومشرف والمرحلة السنية للمشاركين من 18 حتى 25 عاما، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتم استقبال وفود المشاركين بمعسكر الشباب بمدينة بلطيم، ثم بدأت فعاليات المشروع بمسيرة دراجات شارك فيها وفود المحافظات تلا ذلك اجتماع فني لمشرفي المحافظات وإجراء القرعة لتحديد أطراف اللقاءات الرياضية والمجموعات في لعبتي كرة القدم وتنس الطاولة.

من جانبه رحب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بجميع الوفود المشاركة على أرض المحافظة، وأوضح أن القرعة أسفرت عن تقسيم المحافظات إلى أربعة مجموعات ضمت المجموعة الأولى فرق "الشرقيه، إسكندرية، سوهاج، الغربية" والمجموعة الثانية "السويس، الدقهلية، الفيوم، المنوفية"، وكذلك المجموعة الثالثة تضم "أسيوط، كفر الشيخ، بنى سويف، بورسعيد"، المجموعة الرابعة "البحيرى، القليوبية، الجيزة، الإسماعيلية".

وتقام فعاليات المشروع القومي للقوافل الرياضية للقرى الأكثر احتياجا، على أرض محافظة كفر الشيخ بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وتختتم غدا الجمعة بتكريم الفرق الفائزة في اللقاءات الرياضية

وانطلقت مسيرة الدراجات يتقدمها مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة وتم عقد اجتماع بمشرفي الفرق الرياضية المشاركة عقب وصولهم إلى مقر معسكر بلطيم لشرح شروط الدورة المجمعة وإجراء القرعة العلنية لتحديد المجموعات، المشروع القومي للقوافل الرياضية القرى الأكثر احتياجا بإشراف تنفيذى للدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية تنفيذ فريق عمل الإدارة المتميز.