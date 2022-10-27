اليوم السابع
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قرقاش: مصر ركيزة استقرار العرب ونشهد بها نهضة بكافة المجالات

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:23 ص
قرقاش: مصر ركيزة استقرار العرب ونشهد بها نهضة بكافة المجالات قرقاش خلال الكلمة
كتبت : إيمان حنا

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قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للشيخ محمد بن راشد حاكم دبى؛ إن العلاقات بين مصر والإمارات تجاوزت مفهوم العلاقات الثنائية الى العلاقات الاستراتيجية الواسعة حيث هناك اعتماد متبادل بين البلدين ودعم ثابت وهناك دفعة قوية لتلك العلاقات بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد .
 
 
وأضاف قرقاش ؛ فى كلمته خلال احتفالية 50 عاما على العلاقات المصرية الاماراتية ؛ أن الإمارات تلمس النهضة التنموية فى مصر  فى العديد من المجالات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رغم التحديات التى تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن التحديات الحالية تحتاج تكتلًا عربيا قويا ومصر ركيزة هذا التكتل والنواة التى يمكن الاعتماد عليها فى مشروع وحدة العرب وهذه القناعة متبادلة فى التقارب فى الرؤي بين مصر والإمارات وعدد من الأشقاء العرب وهذا المشروع هدفه ضمان الأمن والسلم وتسوية العديد من التوترات والصراعات التى تشهدها المنطقة خاصة مع حالة عدم اليقين التى يشهدها العالم وفى خضم هذا التعقيد تعيش منطقتنا تحدياتها الداخلية ومن هنا كان التحرك المصرى لتعزيز وحدة العرب بما يضمن مصالح الشعوب العربية.
 
 
وأكد قرقاش أن المواقف المشتركة لمصر والإمارات وقفت صلبة فى مواجهة التحديات منها التطرف والإرهاب وهى آفة تستهدف تدمير الدولة الوطنية وكل ما يرتبط بها .
 
 
وأضاف أن الامارات  كان لها موقف ثابت تجاه دعم مصر فكل من الدولتين يمكنها الاعتماد على الآخر وكنا دائما سندا لمصر وهى أيضا كانت سندا لدولتنا ؛فمصر ركيزة أساسية للاستقرار العربى. 
 
 
وفي وقت سابق، قالت سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبى؛ بمناسبة الاحتفال بمرور 50عاما على العلاقات المصرية الإماراتية ؛ إن التقارب بين دولة الإمارات العربية المتحدة و مصر يستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيراتالإقليمية والدولية والتحديات التي تشهدها  المنطقة، وأهميةالتعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية.
 

مصر والامارات

50عاما على العلاقات بين مصر والامارات

العلاقات المصرية الاماراتية

احتفالية مصر والامارات



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