اليوم السابع
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عمليات المعلمين: وفاة معلم نتيجة هبوط بالدورة الدموية بالبحر الأحمر

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:14 م
عمليات المعلمين: وفاة معلم نتيجة هبوط بالدورة الدموية بالبحر الأحمر وزارة التربية والتعليم والنقابة العامة للمهن التعليمية
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بوفاة المعلم (أ- س) موجه رياضيات أثناء استقلاله الأتوبيس أثناء العودة من عمله باحدى مدارس إدارة حلايب، نتيجه هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه لكن وافته المنيه قبل دخوله المستشفي.

 

وعلى الفور كلف خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، نصر لمعى رئيس النقابة الفرعية بالبحر الأحمر، وأعضاء اللجنة النقابية بالتواجد بالمستشفى لانهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم،والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة.

 

وأكدت غرفة العمليات، أن المعلم توفى فى الأتوبيس أثناء عودته من حلايب متجه إلى شلاتين بعد انتهاء عمله، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أدت إلى وفاته.

 

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذى توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


نقابة المعلمين

نقابة المعلمين بالبحر الأحمر

غرفة عمليات نقابة المعلمين

حلايب وشلاتين



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