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عضو شعبة الاستثمار العقارى: قرار تحرير سعر الصرف يساهم فى توفير السلع والخامات

الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:00 م
عضو شعبة الاستثمار العقارى: قرار تحرير سعر الصرف يساهم فى توفير السلع والخامات حسين داوود عضو شعبة الاستثمار العقارى
كتب أحمد حسن

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قال المهندس حسين داوود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن قرار تحرير سعر الصرف، يساهم بشكل كبير في توافر السلع وخامات الإنتاج، بسبب الإتاحية التي يسفر عنها القرار الأخير في توافر العملات الأجنبية في مختلف البنوك.

 

وأضاف المهندس حسين داوود لـ "اليوم السابع"، أن قرار البنك المركزى، جاء بعد القرارات الأخيرة للحكومة والتي ستساهم في تحسين الاقتصاد المصرى، من بينها الإبقاء على سعر الوقود والكهرباء بدون أي زيادة في تلك المرحلة.

 

وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقارى، أنه من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار في الفترة المقبلة، فالإتاحة التي ستوفرها البنوك للدولار، تجعل هناك سعر موحد، وهو ما يعود إلى القضاء على السوق السوداء بشكل كامل، ومن هنا يبدأ الدولار فى التراجع وارتفع لقيمة الجنيه المصرى.

 

وأشار إلى أن السعر الحالى داخل البنوك بعد تحرير سعر الصرف، هو كان سعر متوقع لمختلف رجال الأعمال والمستثمرين داخل فى مختلف القطاعات، فهناك من سعر الدولار فى خططه الاستثمارية بـ 23 جنيها.


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