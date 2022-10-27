طلاب مدارس بجنوب سيناء يقدمون نموذج محاكاة مصغر من فعالية مؤتمر المناخ

جنوب سيناء - محمد حسين

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الخميس، نموذجا مصغرا محاكاة لمؤتمر المناخ COP 27 تزامناً مع قرب انعقاده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ وتزامنا مع جهود الدولة المصرية للاستعداد للمؤتمر.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن نموذج المحاكاة استهدف تقديم المواهب وصقل مهاراتهم بالتعاون بين المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، وأسرة توجيه عام التربية النفسية، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية بالمديرية، وبمشاركة طلاب وطالبات مدرسة الأهرام الرسمية لغات، والزهور الثانوية العامة للبنات، والأمل الرسمية لغات، والزهور الإعدادية بنات، والشهيد محمود ناجي الثانوية، والثانوية التجارية بنين.

وأكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن هذه الأدوار تغرس لدى الطلاب سمات المسؤولية والإنجاز والابتكار، وأثنى على صدقهم خلال تمثيل الأدوار، وما يتمتعون به من روح الحماس والإحساس بقضايا العالم من حولهم، مسلحين بالمعلومات والفكر.

وقال إن ذلك يمثل أهدافا أساسية نحو غرس السمات الشخصية الإيجابية، والرؤية نحو القيام بدور فاعل نحو قضايا العالم المصيرية كمشكلات التصحر والاحترار الحراري وزياردة منسوب المحيطات، والفقر المائي، مشيرًا إلى أهمية النموذج وتوصياته لمعرفة آراء الطلاب والطالبات في المشكلات التي تواجه العالم في مجال البيئة والاقتراحات البناءة نحو إيجاد حلول لها وآليات فعالة لتنفيذ هذه الحلول.