ضبط هارب من قضية شروع فى قتل بحوزته سلاح فى بورسعيد

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلة ملابسات منشور تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مصحوب بمقطعى فيديو من إحدى كاميرات المراقبة لعقار، أثناء ضبط أحد الأشخاص، والادعاء بتعرضه للظلم من رجال الشرطة ببورسعيد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط (الشخص المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى - له معلومات جنائية - والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الواقعة (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.