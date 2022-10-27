ضبط مدرس بحوزته محررات رسمية تخص الأحوال المدنية بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث الأحوال المدنية بسوهاج من ضبط مدرس يقيم بدائرة قسم شرطة جرجا أثناء قيامه بممارسة مهنة كاتب عمومة أمام سجل مدنى جرجا بدون ترخيص وقيامه بأعمال الوساطة والسمسرة وتم ضبط بعض المحررات الرسمية بحوزته.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير سوهاج بلاغا من قسم شرطة جرجا يفيد بورود محضر من إدارة الأحوال المدنية بسوهاج يتضمن ضبط المدعو حمد ص ع ح 36 سنة مدرس ويقيم بندر جرجا أثناء تواجده أمام سجل مدني جرجا وبحوزته و" 2 " إستمارة رقم قومي و" 12 " صورة قيد ميلاد مميكنه وصورة قيد طلاق و" 5 " صورة قيد وفاة و" 7 " صورة قيد زواج مميكن ومزاولته مهنة كاتب عمومي " بدون ترخيص " وقيامه بأعمال الوساطة والسمسرة.

وبمواجهة المذكور بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.