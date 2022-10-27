ضبط عاطل أوهم شخصين بقدرته على استيراد سيارات من الخارج مقابل 2 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين- مقيمان بمحافظتى القاهرة، الجيزة) بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والإستيلاء على مبلغ مالى منهما مقابل استيراد عدد من السيارات من الخارج.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بقدرته على استيــراد سيــارات مـن الخـارج من خلال علاقاته ببعض موظفى الجمارك "علـى خـلاف الحقيقة" وإنهاء إجراءات دخولها للبلاد بسعـر مخفض، وتمكنه من خلال ذلك من الاستيلاء علـى مبلـغ مالى قدره (1,805,000 مليون جنيه) من الشاكيين بزعم استيراد عدد (5) سيارات من الخارج ماركات مختلفة، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.