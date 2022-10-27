اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:12 م
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ضبط شخصين يستغلان الأطفال فى أعمال التسول

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:18 م
ضبط شخصين يستغلان الأطفال فى أعمال التسول تسول - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (قطعتى سلاح أبيض) وبصحبتهما عدد (4) من المجنى عليهم وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متعلقاتهم، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.


الاحداث

الشرطة المتخصصة

التسول

الداخلية



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