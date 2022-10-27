صرف تعويضات لـ31 مزارعًا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، بيان بأسماء 31 مزارعًا تقرر صرف تعويضات لهم بمناطق أبو رفاعى والعكور التابعة لمركز الشيخ زويد.

وأوضح البيان، أن الكشف يضم أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 26/10/2022 إلى 9/11/2022، وبيان الكشوف بنطاق مركز الشيخ زويد31 مزارع تبدأ باسم حسين يوسف حسين فرج، وتنتهي باسم خالد محمود علي سليمان.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء صرف تعويضات لعدد 9 من المزارعين بنطاق مركزى الشيخ زويد والعريش .

ونشرت المحافظة كشف يوضح أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم، وبيان الكشوف بعدد 9 مزارعين، وهى مركز العريش ( أرض وضع يد )، عدد المزارعين 3 مزارع، تبدأ بمدحت حسين محمد، وتنتهي بسليمان سالمان مصطفي، ومركز العريش ( أرض هيئة )، عدد المزارعين (5) مزارع، تبدأ بورثة شاهين منسي إبراهيم، وتنتهي بعيد بشر حسين، شراء رشاد عيد بشر، وبمركز الشيخ زويد ( الجورة ) - عدد المزارعين (1) مزارع، وهو عياد سالم عودة سرور.