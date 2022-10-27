اليوم السابع
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سيول فى مناطق بشمال سيناء وإغلاق طريق "الحسنة نخل"

الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:28 ص
سيول فى مناطق بشمال سيناء وإغلاق طريق "الحسنة نخل" شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت مناطق جبلية بنطاق مركز نخل بوسط سيناء أمطارا غزيرة وصلت حد السيول، وعلى إثر ذلك أعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة استعدادتها القصوى لأى طارئ .

وقال  محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، إن السيول وصلت وادى البروك وعلى مناطق بمسار طريق الحسنة نخل، وتم إغلاق مسار الطريق حفاظا على أرواح المسافرين .

أضاف محسن سالم، أنه تم تلقى بلاغ بجنوح سيارة ميكروباص محملة بالركاب بمجري السيل، ولم يتسبب جنوحها فى أى خسائر فى الأرواح، مشيرًا إلى أن غرفه عمليات المركز لتلقي بلاغات السيول بالمركز والتنسيق مع كافة الأجهرة بالمركز للتحرك الفوري والعاجل


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