اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:49 م
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سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك تجوب الأسواق للتصدى لتلاعب التجار

الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:02 م
سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك تجوب الأسواق للتصدى لتلاعب التجار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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شكل جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين مجموعات عمل لتشديد الرقابة على الأسواق والتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها أو زيادة أسعار المنتجات بدون مبررات، حيث سيتم تحرير محاضر لأى تاجر يثبت تلاعبه فى المنتجات أو زيادة فى سعر السلع بدون مبررات فى ظل توافر جميع السلع الغذائية فى الأسواق وبكميات كبيرة.
 
فيما تجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حماية المستهلك

مراقبة الأسواق

رقابة الأسواق

السلع بالاسواق

اسعار السلع



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