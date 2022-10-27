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سعر اليورو اليوم الخميس 27-10-2022

الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:03 م
سعر اليورو اليوم الخميس 27-10-2022 يورو -أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 27-10-2022، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي سعر 22.78 جنيه للشراء، و23.16 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 22.86 جنيه للشراء، و23.26 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 22.89 جنيه للشراء، و 23.01 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

22.89 جنيه للشراء.
 
23.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

22.78 جنيه للشراء.
 
23.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

22.96 جنيه للشراء.
 
23.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

22.86 جنيه للشراء.
 
23.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

23.16 جنيه للشراء.
  
23.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

22.97 جنيه للشراء.
 
23.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

23.16 جنيه للشراء.
 
23.41 جنيه للبيع.
 
 

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