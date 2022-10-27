رئيس جامعة بنها: نثمن جهود القيادة السياسية وما تحقق من مشروعات خلال السنوات الماضية

ووجه رئيس جامعة بنها، نيابة عن مجلس الجامعة رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية والدولة المصرية على ما تحقق من مشروعات قومية عملاقة حققت نقلة نوعية وحضارية كبيرة على كافة المُستويات على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن ما تحقق يعد تاريخاً حافلاً من الإنجازات في مختلف القطاعات، وساهم بقدر كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى، استعرض مجلس الجامعة المشاركة في مؤتمر الأطراف والمزمع عقده في نوفمبر القادم برئاسة جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الجامعة كانت حريصة على عقد المؤتمرات العلمية والندوات والفعاليات التى تستهدف تنمية الوعى لدى الطلاب والمجتمع بقضية التغيرات المناخية، وكذلك تشجيع شباب الباحثين على إعداد البحوث العلمية التى تستهدف دعم قضية المناخ وإيجاد حلول لها.

كما استعرض المجلس التوسع فى جائزة التميز الحكومي والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لخلق جهاز إداري كفء وفعال.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم وضع تطبيق معايير انطلاق الجائزة داخل جميع كليات الجامعة وتطبيقها وفق آلية محددة لتحقيق روح المنافسة والابتكار والإبداع بين أعضاء الجهاز الإدارى.

وأكد الدكتور جمال سوسة سرعة تنظيم حملات لتوعية الطلاب بخطورة وأضرار المخدرات، موجهاً بتنظيم حملات مفاجئة للكشف عن المخدرات للطلاب داخل الكليات والمدن الجامعية وتطبيق القانون على الحالات الإيجابية.

من ناحية أخرى استعرض رئيس جامعة بنها ظهور الجامعة في تصنيف التايمز للموضوعات لهذا العام، ففي الترتيب العالمي جاءت الجامعة ضمن الفئة 201 - 250 في مجال علوم الحاسب ضمن (974) جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالمركز الأول بالمشاركة مع جامعة القاهرة والمنصورة ضمن 13 جامعة مصرية، وفي مجال علوم الفيزياء جاءت ضمن الفئة 301 - 400 ضمن (1,307) جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالمركز الأول بالمشاركة مع جامعة بني سويف وكفر الشيخ ضمن 22 جامعة مصرية.

كما جاءت الجامعة ضمن الفئة 401 – 500 في مجال الهندسة ضمن (1,306) جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالمركز الثالث بالمشاركة مع عدد من الجامعات الأخرى من ضمن 25 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف ،كما جاءت ضمن الفئة 501 - 600 في مجال علوم الحياة ضمن (1,017) جامعة عالمية.

ووجه رئيس جامعة بنها، التهنئة والشكر إلي لجنة التصنيفات بالجامعة والباحثين الذين قاموا بنشر أبحاثهم العلمية التي ظهرت في التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن التقدم الذي أحرزته جامعة بنها في التصنيفات العالمية المختلفة يرجع إلى سياسة إدارة الجامعة حول اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن ومنها دعم البحث العلمي وصندوق البحوث العلمية بالجامعة، وهو ما أعطى الفرصة للنشر في مجلات عالية التأثير والتي أدت إلى تسجيل عدد كبير من الاستشهادات خلال مؤشرات التصنيف.