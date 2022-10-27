رئيس بعثة مصر المكلفة من صندوق النقد: الاتفاق يساعد الموازنة المصرية على مواجهة الأزمات

قالت الدكتورة إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقـد الـدولي لمصر، إن الهدف من الاتفاق الجديد مع مصر هو مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي ومن ضمنها الحرب الأوكرانية ودعم شراكة القطاع الخاص.
رئيس بعثة مصر المكلفة من صندوق النقد: الاتفاق يساعد الموازنة المصرية على مواجهة الأزماتالخميس، 27 أكتوبر 2022 12:46 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لقرض جديد بقيمة 3 مليارات دولارالخميس، 27 أكتوبر 2022 12:08 م
محافظ البنك المركزى: نستهدف مضاعفة الاحتياطى المصرىالخميس، 27 أكتوبر 2022 11:56 ص
رئيس الوزراء يعلن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراءالخميس، 27 أكتوبر 2022 11:53 ص
مصر تشارك بالحوار الإقليمى حول "أنظمة شاملة وتعاونية لحوكمة مخاطر الحرارة والحرائق"الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:08 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة