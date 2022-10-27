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رئيس بعثة مصر المكلفة من صندوق النقد: الاتفاق يساعد الموازنة المصرية على مواجهة الأزمات

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:46 م
رئيس بعثة مصر المكلفة من صندوق النقد: الاتفاق يساعد الموازنة المصرية على مواجهة الأزمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قالت الدكتورة إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقـد الـدولي لمصر، إن الهدف من الاتفاق الجديد مع مصر هو مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي ومن ضمنها الحرب الأوكرانية ودعم شراكة القطاع الخاص.

صندوق النقد الدولى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة



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