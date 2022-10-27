دورة تعليم اليونانية القديمة "المستوى الأول" بمكتبة الإسكندرية الاثنين

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمى دورة لتعليم اليونانية القديمة للمستوى الأول، وذلك يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، بدءًا من يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022؛ إلى يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 من الساعة 11,00 صباحًا إلى 1,00 ظهرًا بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسى، قاعة شراع الدور الثالث (F3).

ويحاضر فى هذه الدورة رنا الزلبانى، باحث بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية.

ويستهدف المستوى الأول لليونانية القديمة طلاب الدراسات الأثرية وطلاب الإرشاد السياحي وأيضًا الباحثين والمهتمين بهذا المجال بشكل عام، يبدأ المستوى الأول من الدورة بتعليم الأبجدية اليونانية القديمة والتدرب على النطق والكتابة ثم تعلم القواعد الأساسية لليونانية القديمة التى سيقوم الطالب من خلالها بفهم تركيبة وبناء الجملة اليونانية القديمة وصولًا إلى التدريب على ترجمة بعض النصوص البسيطة، كما تستعرض الدورة بعض النماذج من النقوش والبرديات المكتوبة باليونانية القديمة والتي سيقوم الطالب بالتدرب على قراءة ما عليها من نصوص وترجمتها.

ويأتى اهتمام مركز دراسات الخطوط بتعليم اللغة اليونانية القديمة تحقيقًا لأحد أهم أهدافه وهو دراسة الخطوط واللغات القديمة وتطور الكتابات منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الرقمى، كما أن اللغة اليونانية القديمة تحديدًا لها أهمية كبيرة فى تاريخ مصر القديمة، فقد كانت اللغة اليونانية هى لغة العلم والتعليم فى مصر والعالم لفترات طويلة.