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"خلى بالك فيها كلبش".. كيف يواجه القانون ترويج الشائعات؟

الخميس، 27 أكتوبر 2022 03:00 ص
"خلى بالك فيها كلبش".. كيف يواجه القانون ترويج الشائعات؟ شائعات - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.
 
يقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن السوشيال ميديا تعتبر من أكثر المنصات التى تروج من خلالها الشائعات فى مصر.
 
وأشار المحامى بالنقض إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

ترويج الشائعات

عقوبة ترويج الشائعات

القانون المصرى

اخبار الحوادث

اليوم السابع بلس



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