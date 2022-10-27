خالد فودة يوجه بإجراء أعمال النظافة استعدادا لافتتاح الحديقة المركزية بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بسرعة إجراء أعمال النظافة والانتهاء من أعمال اللاند سكيب بمحيط مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد استعدادا لافتتاحها ضمن استعدادات استضافة مؤتمر قمة المناخ، وكذا سرعة إنهاء الأعمال بالحديقة المركزية لافتتاحها مع مجلس المدينة الجديد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ الأعمال بمجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ ضمن جولاته المستمرة لمتابعة استعدادات المدين لقمة تغير المناخ.

يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الأسكندراني السكرتير العام، والمهندس الاستشارى كرم معوض استشارى المشروع، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمغنيين وممثلي الجهات والشركات المنفذة.

وأكد المحافظ أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

وأشار إلى أن الحديقة المركزية تتضمن مساحات خضراء وأحواض زهور، وبحيرات صناعية ومسرح، ومشايات للجمهور، ومجمع بنوك، ومول تجارى.